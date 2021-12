Britse premier kondigt diplomatieke boycot Winterspelen aan

De Britse premier Boris Johnson heeft woensdag een diplomatieke boycot van de Olympische Winterspelen in Beijing aangekondigd. De premier zei dat er geen ministers naar China gaan in februari tijdens het sportevenement in de Chinese hoofdstad. Britse sporters reizen nog wel gewoon af naar China.

Het Verenigd Koninkrijk is het derde land dat een boycot afkondigt na de Verenigde Staten en Australië. Voor die landen was vooral de slechte behandeling van de Oeigoeren in de provincie Xinjiang een belangrijke reden voor de boycot.

De Duitse president Frank-Walter Steinmeier liet woensdag ook weten dat hij nog geen plannen heeft om naar de Spelen te gaan in februari, maar die had hij ook niet voor de boycot van de VS.