Legerleider India omgekomen door helikoptercrash

De hoogste officier van het Indiase leger is woensdag omgekomen door een helikoptercrash. De 63-jarige legerleider Bipin Rawat zat samen met een aantal andere hooggeplaatste officieren en zijn vrouw in een helikopter van Russische makelij, die verongelukte in de zuidelijke staat Tamil Nadu. Volgens de Indiase luchtmacht zijn dertien mensen om het leven gekomen, onder wie de vrouw van Rawat.

De Indiase luchtmacht is een groot onderzoek begonnen naar de oorzaak van de crash. Volgens Indiase media waren er veertien mensen aan boord. Op beelden is een brandend wrak van de helikopter te zien.

Rawat was sinds januari 2020 de eerste Chef Defensie van India. Daarvoor bekleedde hij ook al hoge rollen binnen het leger, zoals stafchef. Vanaf 2016 was hij feitelijk al de hoogstgeplaatste militair. Sinds 2020 is daar een nieuwe functie aan gekoppeld. Hij zat sinds 1978 in het leger in de eenheid van zijn vader. Rawat komt uit een militaire familie die meerdere generaals voortbracht.