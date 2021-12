Bedrijf achter Warhammer geraakt door hogere vrachttarieven

Spelontwerper Games Workshop heeft flink last van de hogere vrachttarieven. Die nemen een hap uit winst van het bedrijf achter het populaire oorlogsspel Warhammer en andere spellen met miniatuurpoppetjes. Verder zitten ongunstige wisselkoersen het bedrijf in de weg.

In Warhammer gaan spelers de strijd aan in een fantasiewereld die vergelijkbaar is met de middeleeuwen in Europa. Spelers kunnen met verschillende groepen spelen, zoals elfen, dwergen, demonen en rat-achtigen. De rassen in de Warhammer-wereld hebben elk een unieke strategie. Naast Warhammer is Games Workshop ook het bedrijf achter het The Lord of the Rings Strategy Battle Game. De miniaturen die in dit spel worden gebruikt zijn gebaseerd op de boeken van J.R.R. Tolkien en de daarop gebaseerde films.

Tijdens de coronacrisis was er veel vraag naar de miniaturen van Games Workshop. Mensen stortten zich tijdens de lockdowns massaal op hobby’s binnenshuis. Maar door de problemen in de leveringsketens zal het resultaat dit jaar met 15 miljoen pond (17,5 miljoen euro) dalen, zo is de verwachting. Wel wist het bedrijf een nieuwe licentieovereenkomst te sluiten met het Koreaanse Nexon voor computerspellen.