ANVR blij met plannen rond coronareisregels Europa

Reisbrancheorganisatie ANVR is blij met de plannen die zijn gemaakt over de Europese coronareisregels. Om vrij te kunnen reizen in de Europese Unie moeten reizigers waarschijnlijk vanaf 1 februari binnen negen maanden na hun vaccinatie een verplichte boosterprik halen, zo zei zorgminister Hugo de Jonge na overleg met zijn EU-collega’s dinsdag. Hij verwacht binnenkort een formeel besluit van Brussel hierover.