SER-voorzitter Hamer: kabinet moet ook zelfstandigen weer steunen

Hamer geeft aan dat er wel een dilemma ligt voor het kabinet. Er is een groot tekort aan arbeidskrachten in veel sectoren. Als het kabinet zelfstandigen steunt in sectoren die lijden onder de coronamaatregelen, betekent ook dat zij minder snel de overstap zullen maken naar bedrijfstakken die juist staan te springen om extra handen.

Aan de andere kant, heeft ‘iedereen het ook moeilijk’, zegt Hamer ‘Ik geloof dat het ook een debat wordt in de Kamer, dat je niet opeens een groep moet gaan uitsluiten van steun.’ De Tweede Kamer debatteert woensdag over het economisch steunpakket nu de coronaregels toch weer zijn aangescherpt. Een deel van de oppositie pleit voor de terugkeer van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), een belangrijke steunregeling die eerder in de crisis wel beschikbaar was voor zelfstandigen.