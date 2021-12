De Nederlandse overheid wil het schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt kopen en "voorgoed in het publieke domein brengen". Het werk is nu in het bezit van de familie Rothschild.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schrijft dat het 150 miljoen euro voor wil uittrekken voor de koop. Ook springt de Vereniging Rembrandt bij voor 15 miljoen euro en wordt 10 miljoen euro betaald uit het Rijksmuseum Fonds.