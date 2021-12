Felicitaties opvolger Merkel stromen binnen

Het Duitse parlement verkoos de sociaaldemocraat Scholz woensdag tot opvolger van bondskanselier Merkel, die na zestien jaar vertrekt als regeringschef. De Nederlandse premier Mark Rutte sprak op Twitter over het einde van een tijdperk. Hij zei Scholz veel succes te wensen en uit te kijken ‘naar onze samenwerking als goede buren in Europa’.

Ook Ursula von der Leyen, hoofd van het dagelijks bestuur van de EU, feliciteerde haar landgenoot. De EU-topvrouw, die zelf minister was onder haar partijgenoot Merkel, wenste Scholz een goede start toe als bondskanselier. Ze sprak de hoop uit dat samengewerkt kan worden voor een ‘sterk Europa’.

Niet allemaal enthousiast

De Russische president Vladimir Poetin liet via een woordvoerder weten te hopen op een ‘constructieve relatie’ met Scholz. De zegsman zei dat er ‘geen alternatief is voor een dialoog’ om de grootste meningsverschillen op te lossen.

Niet alle Europese leiders reageren even enthousiast. De Hongaarse nationalist Viktor Orbán zei in de krant Bild dat Duitsland met de nieuwe links-liberale regering nog meer afstand neemt ‘van het Europa der Vaderlanden van Kohl’ door een beleid na de streven dat in zijn ogen onder meer ‘pro-immigratie’ en ‘genderneutraal’ is. ‘Hierin staan we niet zij aan zij.’