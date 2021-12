Onderzoek: dierenwelzijn melkkoeien minder snel verbeterd

Dierenwelzijn in de veeteelt gaat vooruit, maar het welzijn van melkkoeien verbeterde het minst snel. Het leven voor vleeskippen, kalveren en varkens is sinds 2011 wel met grote stappen beter geworden, is de conclusie van een onderzoek van Wageningen Livestock Research in opdracht van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier.

Aanscherping van wetgeving, eisen van supermarkten en druk vanuit dierenwelzijnsorganisaties zijn volgens het onderzoek de belangrijkste oorzaken voor de algemene verbetering van dierenwelzijn binnen de veeteelt. ‘Dat is anders dan in andere landen in de Europese Unie’, legt onderzoeker Karel de Greef, betrokken bij het onderzoek van de Wageningen Universiteit, uit. ‘Andere landen zijn meer afhankelijk van de wetgeving, terwijl het in Nederland een samenwerking is van deze partijen.

Het vorige onderzoek naar dierenwelzijn en ongerief bij veeteelt vond plaats in 2011, destijds in opdracht van de overheid. De Greef noemde zeker de vooruitgang bij vleeskuikens ‘spectaculair’. Inmiddels verkopen supermarkten steeds minder plofkippen. Daarnaast zorgde de overstap van supermarkten naar varkensvlees met ten minste één ster van het Beter Leven Keurmerk voor verlichting bij vleesvarkens.

Sprongen

Ook de Europese wetgeving die er sinds 2014 voor zorgt dat zwangere varkens niet meer gescheiden mogen worden van de groep heeft de leefomstandigheden verbeterd. De bloedarmoede bij vleeskalveren is grotendeels opgelost, doordat ze beter voedsel krijgen en de kalfjes zitten niet meer geïsoleerd.

De Greef noemt het grote sprongen in de verbetering van dierenwelzijn in deze sectoren van de veeteelt. Deze ‘sprongen’ zijn minder groot bij de melkkoeien. ‘Daar gaat het geleidelijker.’ Melkkoeien hebben net als in 2011 nog veel last van klauw- en pootaandoeningen, veroorzaakt door de harde en gladde stalvloeren. Ook lijden er nog relatief veel koeien aan ontstekingen van de uier, mogelijk grotendeels veroorzaakt door de voortdurende verhoging van de melkproductie. Het aandeel koeien in de wei is niet toegenomen in vergelijking met 2011.

Een aantal omstandigheden is wel verbeterd voor melkkoeien. Zo hebben sommige nieuwe stallen meer ruimte, ligcomfort en prettigere temperaturen en betere ventilatie. Dit voorkomt hittestress bij de dieren, al zorgt het toenemende aantal warme dagen er ook juist voor dat koeien meer last hebben van hittestress. Doordat inmiddels ruim 25 procent van de melkveebedrijven een melkrobot gebruikt, kunnen koeien zelf bepalen wanneer ze gemolken worden en lopen ze minder vaak rond met volle uiers.