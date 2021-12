Jan Terlouw schrijft verhaal voor tv-programma op kerstavond

Het programma is bedoeld als een alternatief voor kerstnachtdiensten, zegt de omroep, die door de coronamaatregelen veelal niet kunnen doorgaan. Het programma is dan ook met onder meer de Protestantse Kerk ontwikkeld. Allerlei maatschappelijke thema’s komen aan bod in het verhaal, dat Terlouw vanuit Dordrecht gaat brengen. "Vrijwel alle culturen kennen zoiets als een kerstfeest", zegt Terlouw. "Het feest van de groene takken, de terugkeer van het licht en de geboorte van het kind. Feest van de hoop."

Naast Rombley zullen ook andere artiesten langskomen, zoals Jamai, Karin Bloemen en Dwight Dissels. "Wat bijzonder om met deze geweldige artiesten de muzikale invulling voor dit programma te mogen doen", zegt Rombley. "Kerst blijft voor mij altijd een bijzondere tijd van het jaar. Het geeft me herinneringen aan de gezellige tijd van toen ik nog thuis bij mijn moeder woonde met mijn broer en zus, de tijd van saamhorigheid."