Renault Zoe scoort slecht in Europese veiligheidstest van NCAP

De elektrische Renault Zoe scoort slecht als het om veiligheid gaat. Dat is althans de conclusie van de test van het Euro New Car Assessment Programme (NCAP). De auto mag volgens de NCAP wel de weg op omdat het aan de normen voldoet, maar mist essentiële moderne veiligheidstechnologie.

De NCAP heeft een veiligheidsbeoordelingssysteem met vijf sterren gecreëerd, naar eigen zeggen om consumenten en bedrijven te helpen op een eenvoudigere manier voertuigen te vergelijken. Daardoor kan gemakkelijker worden bekeken wat de veiligste keuze is. De ratings zijn niet bindend, omdat het geen voertuigen certificeert voor gebruik op de weg. Maar Europese consumenten letten wel op de uitkomsten van de tests. Autofabrikanten schermen ook actief met goede ratings bij het aanprijzen van voertuigen.

De Zoe kreeg nul sterren. Het was voor de derde keer dat een auto een nul-score kreeg. Dit kan de verkoop van het model schaden, waarbij Renault mogelijk gedwongen wordt aanpassingen te doen. De NCAP had onder andere kritiek op de zij-airbag, die slechter zou zijn dan in eerdere modellen.

Score

Renault verzekerde in een reactie dat de Zoe een veilig voertuig is, dat aan alle wettelijke veiligheidsnormen voldoet. Verder spant Renault zich naar eigen zeggen voortdurend in om aan de steeds strengere regels te kunnen voldoen. De automaker ging niet in op de airbag-kwestie.

Tot en met september was de Renault Zoe de op twee na best verkochte elektrische auto in Europa achter de Tesla Model 3 en de Volkswagen ID.3. Ook de Dacia Spring kwam met 1 ster niet al te best uit de test. De Dacia Logan en Sandero haalden twee sterren. Dacia is onderdeel van Renault. Volgens de NCAP toont de slechte score van Renault en Dacia aan dat de fabrikant bij de overgang naar elektrisch rijden minder in lijkt te zetten op veiligheid.

Een aantal andere voertuigen kreeg vijf sterren, waaronder de elektrische iX van BMW, de elektrische Mercedes-Benz EQS van Daimler, de Qashqai van Nissan en de VW Caddy van Volkswagen