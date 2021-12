Macron neemt afscheid van Merkel met video

Macron plaatste op Twitter een boodschap voor ‘chère Angela’ in het Frans en het Duits. Ook deelde hij een video van ruim twee minuten waarin te zien is hoe de prominente Europese leiders samen lachen en gezamenlijk optrekken op internationale topbijeenkomsten. Er worden ook beelden getoond van het afscheidsbezoek dat Merkel bracht aan Frankrijk.

Christendemocrate Merkel had al voor de parlementsverkiezingen in haar land aangegeven dat ze niet meer wilde terugkeren als bondskanselier. Het Duitse parlement verkoos woensdag de sociaaldemocraat Olaf Scholz tot haar opvolger. Merkel draagt later op woensdag formeel haar taken over.