Oud-stafchef Trump werkt niet meer mee met parlementair onderzoek

De voormalige stafchef van Donald Trump werkt niet meer mee aan een onderzoek naar de bestorming van het Capitool in januari. Mark Meadows zou woensdag verschijnen voor een parlementaire commissie, maar heeft volgens Amerikaanse media via zijn advocaat laten weten dat niet meer van plan te zijn. Hij zou hooguit nog schriftelijk vragen willen beantwoorden.

De commissie reageerde woedend op het besluit van Meadows, die wordt gezien als een belangrijke getuige. Ze dreigen aan te sturen op strafrechtelijke vervolging als de voormalige stafchef niet komt opdagen. De voorzitter en vicevoorzitter van de commissie klaagden dat Meadows wel allerlei relevante informatie verstrekt in een nieuw boek ‘dat hij nu promoot en aan het verkopen is’.

Meadows had als stafchef een van de belangrijkste posities in het Witte Huis tijdens de rellen van 6 januari. Toen bestormden aanhangers van Trump het parlementsgebouw omdat ze wilden voorkomen dat parlementariërs de uitslag van de presidentsverkiezingen zouden goedkeuren. Die waren verloren door Trump, die zonder bewijs bleef volhouden dat sprake was van fraude.

Trump wil niet meewerken aan het onderzoek. Hij beroept zich op ‘executive privilege’, dat de president in staat stelt bepaalde gegevens vertrouwelijk te houden. Dat leidde tot getrouwtrek over de vraag hoe rechtsgeldig dat is.