Omikron blijft beurssentiment bepalen, ASR verliest plek in AEX

De Europese beurzen lijken woensdag hoger aan de nieuwe handelsdag te beginnen. De Omikron-variant van het coronavirus blijft het sentiment op de beursvloeren mede bepalen. In Amsterdam is de blik van beleggers onder andere gericht op ASR. De verzekeraar verliest later deze maand zijn plek in de AEX-index.

ASR moet zijn plek afstaan aan Universal Music Group (UMG), maakte beursuitbater Euronext bekend. ‘s Werelds grootste muzieklabel maakte in september zijn debuut op het Damrak. De beursgang van het label van sterren als Taylor Swift, Billie Eilish en Lady Gaga was een van de grootste op Beursplein 5 in jaren.

ABN AMRO kan ook op de aandacht van beleggers rekenen. De bank zou het huidige hoofdkantoor op de Zuidas hebben verkocht aan een consortium met vermogensbeheerder Victory Advisors, G&S Vastgoed en bouwer VolkerWessels. Met de deal zou een bedrag gemoeid zijn van iets minder dan 750 miljoen euro, zeggen bronnen dichtbij de onderhandelingen.

Ajax

Detacheerder Brunel maakte op zijn beurt bekend wervingsspecialist Taylor Hopkinson over te nemen. Dat bedrijf is gespecialiseerd in recruitment op het gebied van duurzame energie. Taylor Hopkinson wordt gewaardeerd op 32 miljoen euro. Brunel koopt in eerste instantie 72 procent van de aandelen. De rest wordt mogelijk na drie jaar gekocht.

Ajax raakt zijn positie in de ACsX-index, voor kleinere fondsen kwijt. De beursgenoteerde Amsterdamse voetbalclub won dinsdagavond ook zijn laatste groepswedstrijd in de Champions League. Ajax was al verzekerd van overwintering in de lucratieve Europese competitie.

Chips

De Europese graadmeters kenden dinsdag nog een sterke opleving. De zorgen over de economische impact van Omikron namen af door berichten dat de ziekteverschijnselen mild zouden zijn. De AEX-index sloot 3,5 procent hoger. In Frankfurt, Londen en Parijs werden plussen tot 2,9 procent genoteerd.

Verder bleek de economie van Japan in het derde kwartaal van dit jaar sterker gekrompen dan eerder gemeld. Dat kwam mede door de grote chiptekorten waardoor producten als auto’s en elektronica minder beschikbaar waren.

Daarnaast staat de chipsector in de schijnwerpers. Uit een nieuwe studie blijkt dat de snelle vooruitgang van China op het gebied van halfgeleidertechnologie een nationaal veiligheidsrisico vormt voor Europa. Daarom zou door regeringen in Europa meer in de chipsector geïnvesteerd moeten worden.