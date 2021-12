Rabobank verlaagt groeiraming economie in 2022

Rabobank verlaagt zijn verwachting voor de groei van de Nederlandse economie in 2022 door de opleving van het coronavirus en de strengere maatregelen om de pandemie tegen te gaan. De bank rekent nu voor volgend jaar op een groei met 2,9 procent. Eerder werd een plus van 3,7 procent voorspeld. Dit jaar zou de economie met 4,5 procent vooruit moeten gaan.

Rabobank wijst ook op de hoge inflatie als reden voor de zwakkere groei omdat de particuliere bestedingen daardoor onder druk staan. De inflatie kwam volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in november uit op het hoogste niveau in bijna veertig jaar met 5,2 procent op jaarbasis. Dat komt vooral door de hoge energieprijzen. De bank denkt dat de inflatie volgend jaar uitkomt op 3,8 procent en dan in 2023 gaat dalen naar 2,1 procent als het effect van de hoge energieprijzen wegebt.

Daarnaast zorgen de personeelstekorten in veel bedrijfssectoren voor een tragere groei, net als de hoge kosten voor materialen. Volgens Rabo kunnen ondernemingen in de detailhandel en handel die extra kosten niet altijd aan de klant doorberekenen. De bank zegt dat in de industrie, bouw en delen van de vervoerssector bedrijven kostenstijgingen iets gemakkelijker doorberekenen aan hun afnemers vanwege de aanhoudend sterke vraag en de noodzaak om te investeren in verduurzaming.

‘De strengere maatregelen als gevolg van de recente opleving van het coronavirus dempen de economische activiteit. Daar komen de gevolgen van de veel hoger dan verwachte consumentenprijsinflatie nog bij. Wel blijkt de Nederlandse economie steeds beter in staat om zich aan te passen aan de coronacrisis. Mensen raken gewend aan thuiswerken, thuis eten laten komen in plaats van uit eten gaan en artikelen via onlinewinkels bestellen. Ook passen ondernemers hun activiteit aan als reactie op de nieuwe coronarealiteit’, zegt Rabo-econoom Hugo Erken in het rapport.