Twijfels over productie elektrische auto’s Evergrande-dochter

Twee automodellen die zijn ontwikkeld door de elektrische autodivisie van het noodlijdende Evergrande staan niet op een goedkeuringslijst van het Chinese ministerie van Industrie en Informatietechnologie. Door het ontbreken op de lijst zijn er volgens persbureau Bloomberg verdere twijfels ontstaan of het bedrijf wel in staat zal zijn om zoals beloofd te beginnen met de massaproductie van elektrische voertuigen.

China Evergrande New Energy Vehicle Group, zoals het onderdeel van de Chinese vastgoedreus voluit heet, heeft vorige maand goedkeuring aangevraagd voor twee elektrische SUV-modellen van zijn merk Hengchi. De goedkeuringslijst werd woensdag vrijgegeven op de website van het ministerie, maar de modellen van Evergrande NEV ontbraken. Het ministerie en de automaker hebben zelf nog geen details bekendgemaakt over een definitief besluit naar aanleiding van de lijst.

Hoewel Evergrande NEV de afgelopen weken verschillende pogingen heeft ondernomen om geld in te zamelen om de massaproductie van zijn elektrische auto’s te financieren, waarschuwde het in september al dat het te maken heeft met een ernstig geldtekort, in navolging van de financiële problemen waarmee het moederbedrijf te maken heeft. Evergrande gaat gebukt onder een schuldenlast van omgerekend 260 miljard euro en lijkt niet meer aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Evergrande NEV, ooit een van de meest waardevolle onderdelen van Evergrande, verklaarde een aantal betalingen te hebben opgeschort en dat verschillende leveranciers waren gestopt met leveringen aan het bedrijf. Door de geldproblemen wordt het steeds onwaarschijnlijker dat de autofabrikant, die ooit de ambitie had om Elon Musks Tesla van de troon te stoten, volgend jaar daadwerkelijk zou kunnen beginnen met de massaproductie van zijn langverwachte elektrische voertuigen.