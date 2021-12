Peter R. de Vries veel gegoogeld in 2021

Nederlanders hebben dit jaar veel informatie opgezocht over Peter R. de Vries. De doodgeschoten misdaadverslaggever is de trending zoekopdracht op Google. Mensen gebruikten de zoekmachine ook veel om informatie over het EK-voetbal, de avondklok en testen voor toegang te vinden. Op 16 maart, de dag voor de Tweede Kamerverkiezingen, zochten mensen veel op de Stemwijzer.