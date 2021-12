Vastgoedontwikkelaar Evergrande weer onder druk op beurs Hongkong

De door schulden geplaagde projectontwikkelaar China Evergrande Group is woensdag op de beurs in Hongkong weer onderuitgegaan. De onderneming miste weer een betalingsdeadline. Beleggers deden hun aandelen daarop in de verkoop, al houden ze hoop dat het bedrijf zijn schulden kan herschikken. Het aandeel zakte 3,4 procent en noteerde op zijn laagste stand ooit.

De vastgoedsector stond sowieso onder druk, ook door problemen bij andere bedrijven in de sector. Zo werd de handel in Kaisa Group in Hongkong voor de tweede keer in korte tijd stilgelegd. Dat bedrijf lijkt ook een betalingsdeadline te hebben gemist. De handel in het aandeel werd begin november voor bijna drie weken geschorst nadat het al een aflossing op een vermogensbeheerproduct miste.

Ook webwinkelreus Alibaba moest het ontgelden op de beurs in Hongkong. Dat aandeel verloor 5,4 procent daags na de grootste koerssprong van het bedrijf van 5,1 procent sinds het op de Aziatische beurs een notering heeft. Ook het debuut van Weibo in Hongkong ging gepaard met een flink verlies. Het bedrijf achter de microblog die veel weg heeft van Twitter stond net als andere techbedrijven onder druk, vooral omdat Beijing de sector aanpakt met steeds strengere regels.

Nikkei

Het sentiment op de beurzen in Azië was overwegend positief. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde nog wel een fractie lager. Maar de graadmeter in Shanghai stond 0,9 procent hoger en in Seoul won de Kospi 0,4 procent.

In Japan won de Nikkei-index 1,4 procent. De economie van Japan is het derde kwartaal van dit jaar harder gekrompen dan waar eerder van uit was gegaan. Vooral de consumptie van huishoudens viel tegen. Het eerder gemelde cijfer van 3,1 procent krimp werd bijgesteld naar 3,6 procent.