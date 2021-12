Japanse miljardair gaat naar ISS voordat hij naar de maan gaat

De Japanse miljardair Yusaku Maezawa maakt over een paar jaar een toeristische vlucht naar de maan en terug, en als voorbereiding brengt hij nu alvast een bezoek aan ruimtestation ISS. De Japanner wordt woensdag gelanceerd vanaf ruimtebasis Bajkonoer in Kazachstan. Over iets minder dan twee weken keert hij terug op aarde.

De lancering staat gepland voor 08.38 uur Nederlandse tijd. Met Maezawa gaat ook Yozo Hirano mee. Hij is een cameraman die de vlogs van Maezawa filmt, produceert en op YouTube plaatst. Dat moet hij ook vanuit het ISS doen. De vlucht wordt geleid door de ervaren Russische kosmonaut Aleksandr Misoerkin.

Maezawa is de man achter Zozotown, een van de grootste modewebshops in Japan. Zijn vermogen wordt geschat op 2 miljard dollar, omgerekend 1,8 miljard euro.

In 2018 kocht de Japanner een reis rond de maan. Dat deed hij bij SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van collega-miljardair Elon Musk. In 2023 moet de vlucht worden uitgevoerd. Maezawa mag acht mensen meenemen op de reis, die in totaal ongeveer een week duurt. Maezawa maakt er een kunstproject van, dearMoon, waarvoor geïnteresseerden van over de hele wereld zich kunnen aanmelden.