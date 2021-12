Amper 18-jarige Amalia neemt zitting in Raad van State

Amalia wordt door haar vader, de huidige voorzitter van de Raad van State, binnengeleid, zoals dat officieel heet. In de Balzaal van Paleis Kneuterdijk in Den Haag zal de prinses een toespraak houden. Ze krijgt naast haar moeder een plekje in de Afdeling advisering, die onder meer adviseert over wetsvoorstellen die Tweede Kamerleden indienen en de Miljoenennota, en het klimaatbeleid van de regering toetst op basis van de Klimaatwet. Elke woensdagmiddag komen de leden bij elkaar. Hoe vaak Amalia aanwezig zal zijn, wordt afgestemd op haar studie en andere activiteiten. Amalia en Máxima mogen deelnemen aan de vergaderingen, maar hebben in de praktijk geen betrokkenheid of stemrecht.

Koning Willem-Alexander werd zelf in 1985 op zijn achttiende binnengeleid in de Raad van State. Pas tien jaar later, na het afronden van zijn studie geschiedenis en zijn militairediensttijd, woonde de Willem-Alexander regelmatig vergaderingen bij. In 2013, toen Willem-Alexander de troon overnam van zijn moeder Beatrix, werd hij ook voorzitter van de Raad van State.