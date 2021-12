Machtswisseling in Duitsland, Merkel na 16 jaar weg

Het Duitse parlement kiest woensdag de sociaaldemocraat Olaf Scholz tot regeringsleider. Hij wordt daarmee de opvolger van de christendemocratische bondskanselier Angela Merkel, die zestien jaar het land bestuurde. Scholz gaat een coalitie leiden met de milieupartij Groenen en de liberale FDP. Het is voor het eerst dat deze partijen een regering vormen.

Als verwijzing naar de partijkleuren rood, groen en geel wordt in Duitsland ook over de verkeerslichtcoalitie gesproken. Samen hebben de partijen een duidelijke meerderheid in de Bondsdag. Scholz (63) wordt de eerste sociaaldemocratische kanselier na Gerhard Schröder (1998-2005).

De nieuwe regeringsleider beschouwt de strijd tegen corona als de eerste grote uitdaging. Scholz toont zich voorstander van een algemene vaccinatieplicht. De verplichting voor zorgpersoneel moet er al dit jaar komen.

Daarnaast wil de coalitie onder meer een sneller einde aan het gebruik van kolen voor de opwekking van energie en cannabis legaliseren voor recreatief gebruik. Het minimumloon stijgt naar 12 euro.