Wall Street sluit weer fors hoger nu zorgen over Omikron afnemen

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag weer met flinke winsten gesloten. Beleggers hebben minder zorgen over de economische impact van de Omikron-variant van het coronavirus door berichten dat de ziekteverschijnselen mild zouden zijn. De verliezen die na de ontdekking van Omikron werden geleden op de beurzen zijn inmiddels bijna goedgemaakt.