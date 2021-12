RIVM: ruim half miljoen Nederlanders hebben boosterprik gekregen

Onder hen zijn ruim 255.600 mobiele ouderen, die door GGD'en zijn gevaccineerd. Dat zijn er ongeveer 174.000 meer dan vorige week. Bovendien hebben ongeveer 322.000 mensen een oppepprik gekregen in een instelling of een ziekenhuis. Bij de instellingen gaat het bijvoorbeeld om verpleeghuisbewoners of mensen met het syndroom van Down. Ziekenhuizen vaccineren hun eigen artsen en verpleegkundigen, huisartsen en ambulancepersoneel.

Daarnaast hebben iets meer 119.000 mensen een aanvullende dosis gekregen. Dit zijn mensen die een afweerstoornis hebben, waardoor ze bij de eerste twee prikken misschien niet genoeg bescherming hebben opgebouwd.

Eerste prik

De animo voor de eerste prik neemt af. Bijna 25.000 mensen lieten zich vorige week voor het eerst vaccineren, het laagste aantal sinds het begin van de vaccinatiecampagne.

Met de aanvullende inentingen en de boosterprikken erbij is het totale aantal vaccinaties sinds het begin van de campagne in januari gestegen tot boven de 25 miljoen.