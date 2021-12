Von der Leyen dreigt Rusland met nieuwe sancties

De Europese Unie zal Rusland ‘stevig’ straffen als het Oekraïne of andere buren van de EU blijft koeioneren, waarschuwt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. ‘We moeten onze samenlevingen en democratieën beschermen’ tegen dit soort cynisch ‘machtsspel’, zei ze.

De Verenigde Staten en hun Europese bondgenoten vrezen dat Rusland plannen maakt om Oekraïne aan of zelfs binnen te vallen. Moskou heeft duizenden troepen samengetrokken in de grensstreek. De Amerikaanse president Biden sprak dinsdag zijn Russische ambtgenoot Poetin in de hoop de spanningen te sussen.

Von der Leyen onderstreepte nog eens dat de EU pal staat voor Oekraïne. Ook al is dat land geen lid van de EU en evenmin van de NAVO. Ze hekelde ook Ruslands ‘brutale poging om de hervormingsgezinde regering van Moldavië te intimideren’ door in deze dure tijden met de gaskraan te spelen.

‘De EU zal passend reageren op verdere agressie’, dreigde Von der Leyen in een toespraak voor de ambassadeurs van de unie. Door ‘bestaande sancties robuust op te schalen en uit te breiden’, maar ook met extra strafmaatregelen.