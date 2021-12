Boeing krijgt opnieuw grote order voor 737 MAX

Met de nieuwe order is een bedrag gemoeid van 3,7 miljard dollar op basis van catalogusprijzen, omgerekend 3,3 miljard euro. Doorgaans worden bij grote bestellingen flinke kortingen gegeven. In november ontving Boeing nog een order voor 72 vliegtuigen van het type 737 MAX van de Indiase luchtvaartmaatschappij Akasa Air.

Onlangs maakte China bekend dat de 737 MAX weer luchtwaardig is nadat Boeing aanpassingen heeft gedaan aan het toestel. China was het enige grote land dat nog geen toestemming had gegeven voor een terugkeer van het toestel in het luchtruim, na twee dodelijke ongevallen met het type in korte tijd.