Witte Huis: economie zal herstellen van gevolgen Omikron-variant

Rouse stelde op een bijeenkomst van zakenkrant The Wall Street Journal dat de situatie heel anders is dan een jaar geleden, omdat nu de meeste mensen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. ‘Ik verwacht geen lockdowns en ik denk niet dat we in een hoek gedrongen zullen worden.’ Hoewel er nog veel onduidelijk is rond Omikron zijn er signalen dat de ziekteverschijnselen van de variant mild zijn.

De topeconoom verklaarde verder dat ze verwacht dat de hoge inflatie in de Verenigde Staten het komende jaar zal gaan afzwakken, omdat de pandemie aan kracht inboet en maatregelen worden genomen om de logistieke verstoringen aan te pakken.