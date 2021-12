Hotelketen Hilton wil enorm uitbreiden in Saudi-Arabië

De grote Amerikaanse hotelketen Hilton Worldwide is van plan zijn aanwezigheid in Saudi-Arabië enorm te gaan vergroten. Hilton wil het aantal hotels in het land gaan uitbreiden van de huidige 15 naar 75. De plannen werden aangekondigd bij een ontmoeting van de Saudische minister voor Toerisme en de topman van Hilton in de hoofdstad Riyad.