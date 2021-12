UNICEF: vele miljarden nodig voor noodhulp kinderen in 2022

Voor de wereldwijde noodhulp aan kinderen is volgend jaar een bedrag van zeker 9,4 miljard dollar (8,3 miljard euro) nodig, zegt UNICEF. De VN-organisatie schat dat meer dan 177 miljoen kinderen in 145 landen en regio’s hulp nodig zullen hebben.

Het gaat om kinderen die zijn getroffen door humanitaire crises en de Covid-pandemie en die in grote nood verkeren. Het geschatte bedrag is het grootste ooit en bijna een kwart hoger dan in 2021.

‘Miljoenen kinderen over de hele wereld lijden onder de gevolgen van conflicten, extreme weersomstandigheden en de klimaatcrisis. Nu de Covid-pandemie zijn derde jaar in gaat, wordt de benarde situatie van deze kinderen nog eens verergerd door haperende economieën, groeiende armoede en toenemende ongelijkheid. Zoals altijd zijn het de kinderen die al een crisis doormaken, die nu het hardst worden getroffen. Ze hebben dringend hulp nodig,’ zegt UNICEF-directeur Henrietta Fore.

Afghanistan

Alleen al voor Afghanistan, waar 13 miljoen kinderen in slechte omstandigheden leven, denkt UNICEF 2 miljard dollar nodig te hebben. In het land lijden 1 miljoen kinderen aan ernstige acute ondervoeding, terwijl het gezondheidssysteem op instorten staat. De oproep voor noodfinanciering aan Afghanistan is de grootste oproep die UNICEF ooit voor één land heeft gedaan.

Andere landen die dringend geholpen moeten worden volgens UNICEF zijn onder meer Syrië, Jemen en Ethiopië. Ook het werk voor een eerlijke toegang tot Covid-vaccins wereldwijd is meegenomen.