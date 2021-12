Veel vallende sterren te zien bij gunstige omstandigheden

Als het weer meewerkt, zijn er in de nacht van maandag 13 op dinsdag 14 december bijzonder veel vallende sterren te zien. Het aantal vallende sterren loopt dan op tot 110 per uur.

De astronomische omstandigheden werken volgens sterrenkundige Marc van der Sluys in ieder geval wel mee. De piek van de sterrenregen vindt dit jaar rond 05.00 uur in de ochtend plaats, wanneer de maan net verdwenen is. Het aantal meteoren neemt gedurende de nacht toe van 25-40 per uur rond middernacht, tot tussen de 100 en 120 per uur rond 04.00 uur.

Het moet echter wel helder weer zijn om de meteoren te kunnen zien. Volgens Weer.nl is het momenteel nog te ver weg om iets te zeggen over de weersomstandigheden. Mocht het helder worden, dan zijn de meteoren met het blote oog waar te nemen. Op donkere plekken kunnen ook de zwakkere meteoren worden waargenomen.

De vallende sterren zijn afkomstig van de meteorenzwerm Geminiden, vernoemd naar het sterrenbeeld Gemini (Tweelingen). Deze sterren zijn gelig van kleur en vaak helder met relatief korte sporen. De Geminiden zijn een van de grootste meteorenzwermen die we kennen. Jaarlijks is de sterrenregen rond half december te zien.