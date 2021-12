ECDC: meer dan duizend Omikron-gevallen wereldwijd

Het aantal bevestigde besmettingen met de Omikron-variant van het coronavirus is opgelopen tot boven de duizend. Tot en met dinsdag zijn wereldwijd 1137 gevallen vastgesteld. Op maandag stond de teller op 905, meldt de Europese gezondheidsdienst ECDC. Daarnaast zijn er meer dan 200 vermoedelijke gevallen die nog niet helemaal zeker zijn.

Volgens het ECDC is de virusvariant inmiddels vastgesteld in 52 landen. In de afgelopen dag zijn Rusland, Thailand, Fiji en Kroatië toegevoegd aan die lijst.

Het Verenigd Koninkrijk heeft 336 bevestigde besmettingen, gevolgd door Zuid-Afrika (228). Denemarken heeft 73 vastgestelde Omikron-gevallen en 188 verdachte gevallen.

Voor Nederland meldt het ECDC 24 Omikron-gevallen, maar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldde eerder dinsdag al dat het is opgelopen tot 36.