Chipbedrijf Intel fors in de plus op hogere beurzen New York

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winsten geopend, waarmee werd voortgeborduurd op de stevige plussen van een dag eerder door afnemende zorgen bij beleggers over de Omikron-variant van het coronavirus. Intel was een opvallende stijger op Wall Street na het nieuws dat het chipconcern zijn divisie Mobileye, die zich richt op zelfrijdende auto’s, volgend jaar naar de beurs wil brengen.