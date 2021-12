RIVM: aantal nieuwe coronagevallen onder 20.000, geen storing

Van maandag op dinsdag zijn er 18.017 nieuwe coronagevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Afgelopen drie weken was het aantal nieuwe positieve tests vrijwel elke dag hoger dan 20.000. Het RIVM meldde vorige week woensdag 18.525 nieuwe positieve tests, maar dat kwam door een storing. Ditmaal is van een storing geen sprake, aldus het instituut.

Het RIVM denkt dat het relatief lage aantal positieve tests dinsdag echt het gevolg is van een dalende besmettingsgraad en bijvoorbeeld niet van een toename in het gebruik van coronazelftests. Het zou kunnen dat het begin van een kentering in de besmettingscijfers is ingezet, aldus het instituut.

De laatste weken bleef het aantal nieuwe coronagevallen dagelijks hangen rond de ruim 20.000. Ook het weekgemiddelde ligt dus al enige tijd op dat niveau. Afgelopen zeven dagen kregen gemiddeld 21.141 mensen per dag te horen dat ze corona hadden opgelopen.

Afgelopen etmaal zijn er 68 meldingen van een aan corona gerelateerd overlijden binnengekomen bij het RIVM. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal in de afgelopen 24 uur zijn gestorven, want soms duurt het een tijdje voordat het aan het RIVM is doorgegeven als iemand met corona is overleden.