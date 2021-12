Minder positieve coronatests, opnames en doden, R-getal daalt ook

Bijna 148.000 mensen zijn in de afgelopen week positief getest op het coronavirus. Dat is bijna 5 procent minder dan in de zeven dagen ervoor. Het is de eerste keer sinds eind september dat de weekcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) omlaag gaan.

Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen daalde ook, evenals het reproductiegetal. Dat wijst erop dat het coronavirus meer moeite heeft om nieuwe mensen te besmetten.