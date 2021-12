Britse waakhond ligt dwars bij overname Suez door Veolia

Volgens de CMA zijn Veolia en Suez twee van slechts een handvol bedrijven op de Britse markt die de grootste afvalverwerkingscontracten met bijvoorbeeld gemeenten kunnen uitvoeren. De toezichthouder is dan ook bang dat er door de samenvoeging minder concurrentie is en de prijzen zullen stijgen.

Topman Antoine Frérot van Veolia gaf vorige maand al aan dat hij verwachtte dat de Britse autoriteiten toezeggingen zouden willen om de concurrentie te waarborgen. Nu geeft het bedrijf aan zich te beraden over ‘welke aanpassingen de Britse toezichthouder zullen geruststellen’. Veolia houdt vertrouwen dat de overname van Suez door kan gaan.

Later deze maand komt ook de Europese Commissie naar verwachting met een oordeel over de fusie. Ook in de Europese Unie moeten mogelijk nog wat onderdelen worden afgestoten. De meeste overlap tussen de activiteiten van Veolia en Suez is al opgelost door de geplande verkoop van een deel van de activiteiten van Suez aan investeerders.