DNB ziet risico’s door corona, rente, inflatie en technologie

De coronacrisis heeft geleid tot meer schulden bij bedrijven. Als de overheidssteun daarbij wegvalt of de maatregelen om corona in te dammen blijven, kan dit leiden tot probleemschulden voor de banken. Die risico’s ziet DNB ook op de huizenmarkt waar ‘kopers steeds meer risico nemen’.

DNB is niet de enige toezichthouder die waarschuwt voor mogelijke wanbetaling bij leningen. De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde in een blogpost aan dat dit een van de speerpunten wordt in haar toezichtbeleid. Volgens de ECB geven banken momenteel aan meer leningen de classificatie risicovol.

Risico’s

De ECB wil verder inzetten op de zoektocht van banken naar meer winst en de risico’s die ze daarvoor nemen. De banken verdienen namelijk weinig met leningen en zijn door de zeer lage rente geld kwijt als ze dat bij de ECB moeten stallen. De rente is ook voor bijvoorbeeld verzekeraars en pensioenfondsen risicovol, stelt DNB. Zo worden er amper levensverzekeringen verkocht en het is duur om pensioenen op te bouwen. Een deel van de pensioenfondsen heeft volgens de centrale bank nog altijd een zeer kwetsbare positie.

Technologie zorgt er bij banken en verzekeraars voor dat bestaande bedrijfsmodellen onder druk komen te staan. Die moeten dus aantonen daar op in te kunnen spelen. Ook zijn er extra risico’s op fraude, maar ook op afhankelijkheid van bepaalde bedrijven zoals clouddienstverleners.