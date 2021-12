De Omikron-variant van het coronavirus is inmiddels bij 36 mensen in Nederland vastgesteld. Afgelopen zaterdag stond de teller op 20 bevestigde gevallen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt dat Omikron mogelijk ‘de dominante variant in Nederland wordt’. Dat is nu nog de Delta-variant, die goed is voor net geen 100 procent van alle positieve tests in Nederland.