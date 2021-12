Saïd R., vermeend rechterhand Taghi, overgebracht naar Nederland

Saïd R., een van de hoofdverdachten in het liquidatieproces Marengo, is vanuit Colombia overgebracht naar Nederland. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt tijdens een zitting in het proces in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Het OM beschouwt R. als de rechterhand van hoofdverdachte Ridouan Taghi.

R. werd in februari 2020 in een voorstad van Medellín in Colombia aangehouden. In december 2019 is Taghi opgepakt in Dubai. Beiden zijn jarenlang spoorloos gebleven.

R. heeft inmiddels twee nieuwe advocaten in de arm genomen. Hij is dinsdag in de cel gezet, voor zover bekend in de extra beveiligde inrichting in Vught.