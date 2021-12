WHO-topman noemt vaccinatieplicht laatste redmiddel

In verschillende Europese landen wordt inmiddels de discussie over een vaccinatieplicht gevoerd. In Duitsland ligt er een concreet voorstel om een plicht in te voeren, waarover nog wel in het parlement moet worden gestemd. Oostenrijk is van plan op 1 februari een algemene vaccinatieplicht in te voeren.

De WHO riep dinsdag ook op tot betere bescherming van kinderen van 9 tot en met 14 jaar tegen corona vanwege het grote aantal besmettingen in die leeftijdscategorie.