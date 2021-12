Amalia benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Prinses Amalia is dinsdag benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Dat is een formaliteit die standaard plaatsvindt op de achttiende verjaardag van de troonopvolger.

Koningin Wilhelmina was in 1898 de eerste vrouw die werd benoemd tot Ridder Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Sindsdien worden alle kinderen van het staatshoofd ter gelegenheid van hun achttiende verjaardag tot de orde benoemd. De orde wordt niet vaak uitgereikt, maar gaat naar mensen die een hele bijzondere prestatie hebben geleverd voor de samenleving. Onder anderen Kofi Annan, Ruud Lubbers en verschillende koninklijke families hebben de orde ontvangen.

Daarnaast is Amalia benoemd tot Ridder in de Huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau. Dat is een gezamenlijke orde van de koning en de groothertog van Luxemburg. Vroeger werden alleen jongens tot die orde benoemd, maar in 1984 sloot koningin Beatrix een overeenkomst met de groothertog van Luxemburg, waarin werd vastgelegd dat dochters ook die benoeming krijgen zodra ze meerderjarig zijn.

Tot slot krijgt Amalia, samen met Alexia en Ariane wanneer zij achttien worden, een eigen vlag. De zogenoemde onderscheidingsvlaggen van leden van het Koninklijk Huis zijn in vier vlakken verdeeld en bevatten het koninklijk wapen, het persoonlijke familiewapen en het wapen van het Huis Oranje, een blauwe jachthoorn.