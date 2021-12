Oostenrijk verlengt lockdown voor ongevaccineerden

Het is de bedoeling dat ongevaccineerden alleen naar buiten gaan voor boodschappen, lichaamsbeweging, werk of bezoek aan een arts. De maandag aangetreden Nehammer ziet de strijd tegen het coronavirus als zijn belangrijkste prioriteit.

Oostenrijk kreeg vorige maand te maken met een gigantische toename van het aantal infecties met het coronavirus, waarop de regering drastische maatregelen nam. Er kwam aanvankelijk alleen een lockdown voor ongevaccineerden, maar een week daarop moest heel het land in lockdown. Er testen nu minder mensen positief op het longvirus dan toen.

In het land met bijna 9 miljoen inwoners is 66,3 procent van de bevolking ingeënt. De regering is van plan op 1 februari een algemene vaccinatieplicht in te voeren. Inwoners worden opgeroepen zich te laten inenten. Wie dat niet doet, kan een boete tot 7200 euro krijgen.