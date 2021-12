Intel wil beursgang voor divisie zelfrijdende auto’s Mobileye

De Amerikaanse chipmaker Intel is van plan om zijn divisie Mobileye, die zich richt op zelfrijdende auto’s, medio 2022 naar de beurs in New York te brengen. Dat bevestigde het concern dinsdag na berichtgeving daarover in The Wall Street Journal.

Intel kocht het Israëlische Mobileye in 2017 voor ruim 15 miljard dollar. Mobileye is een specialist op het gebied van software en sensoren voor zelfrijdende auto’s en systemen die het autorijden vergemakkelijken en veiliger maken. Met de aankoop ging Intel de concurrentie aan met rivalen als Nvidia en Qualcomm om systemen te ontwikkelen voor zelfrijdende voertuigen voor autofabrikanten.

Autofabrikanten als General Motors, Ford en Toyota haasten zich om over te schakelen van benzinemotoren naar volledig elektrische aandrijvingen en hebben aanzienlijk geïnvesteerd in modellen met functies zoals rijhulptechnologie en zelfrijdende systemen.

Besluit

Intel is niet van plan om een meerderheidsbelang in Mobileye af te stoten, zei het bedrijf in een verklaring. Ook zal het bedrijf technische middelen blijven leveren aan Mobileye. Bij de beursgang zullen nieuwe aandelen Mobileye worden uitgegeven. De waardering van Mobileye kan bij een beursgang volgens bronnen van The Wall Street Journal oplopen tot 50 miljard dollar.

Intel-topman Pat Gelsinger stelt samen met Amnon Shashua, de baas van Mobileye, te hebben vastgesteld dat een beursgang ‘de beste kans biedt om voort te bouwen op de sterke reputatie van Mobileye op het gebied van innovatie en om waarde te creëren voor aandeelhouders’. Een definitief besluit over de beursintroductie en de timing is volgens Intel wel afhankelijk van de marktomstandigheden.

Intel ligt onder vuur van de activistische aandeelhouder Daniel Loeb. Eind vorige jaar meldde Third Point, de investeringsmaatschappij van Loeb, een aanzienlijk belang te hebben opgebouwd in het concern. De investeerder vindt dat de chipmaker teleurstellend presteert in vergelijking met branchegenoten en wil dat het concern strategische alternatieven bekijkt, waaronder een opsplitsing en de verkoop van onderdelen.