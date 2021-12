Justitie VS sluit onderzoek naar moord zwarte jongen Emmett Till

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft het onderzoek naar de racistische moord op Emmett Till (14) gesloten. De zwarte jongen werd 66 jaar geleden vermoord in Mississippi, omdat een witte vrouw zei dat hij haar had aangeraakt en ook seksuele toespelingen maakte. Zijn dood gaf een impuls aan de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.

De vrouw, Carolyn Bryant Donham, zei in een interview voor een boek dat haar verklaring deels was gelogen. Vanwege die uitspraken werd het onderzoek naar de moord in 2018 heropend, maar justitie is er niet in geslaagd de leugens te bewijzen.

De moord vond plaats nadat Till door Bryant Donham ervan was beschuldigd naar haar te hebben gefloten. Later zei de vrouw ook dat ze door Till bij haar middel was vastgepakt en dat hij seksuele opmerkingen maakte. Haar echtgenoot Roy Bryant en zijn halfbroer J.W. Milam ontvoerden de jongen. Nadat zij hem hadden mishandeld en doodgeschoten, dumpten ze zijn lichaam in de rivier.

Protest

De twee witte mannen werden vervolgd voor de moord, maar al snel vrijgesproken door een witte jury. Bryant en Milam gaven enkele maanden in een betaald interview toe verantwoordelijk te zijn voor wat er met Till was gebeurd. Het onderzoek werd in 2004 voor het eerst heropend, maar werd drie jaar later stopgezet omdat alle verdachten zouden zijn overleden.

Maanden na de moord vond het inmiddels wereldberoemde protest van de zwarte vrouw Rosa Parks plaats, elders in de VS. Ze weigerde haar stoel in een bus te geven aan een witte medepassagier. Ze overwoog op te staan, maar dacht toen aan Till. Parks werd opgepakt voor het overtreden van de segregatiewetgeving. Tills moord droeg ook bij aan de totstandkoming van een wet die in 1964 een einde maakte aan de discriminatie van zwarte Amerikanen en vrouwen.