Stembussen open voor woord van 2021: boosterprik al genomineerd

De bevolking kon zelf woorden insturen waarvan ze vindt dat die een kansje moeten maken op de titel. Van Dale heeft uit alle inzendingen een top 15 samengesteld. Daarop staan verder ook veel woorden die tijdens de pandemie in zwang raakten, bij voorbeeld: deltavariant, doorbraakinfectie, prikspijt en wappiegeluid. Maar ook andere actuele zaken komen met een woord voor op de shortlist, zoals woonprotest.

Het woord anderhalvemetersamenleving ging in 2020 met de eer strijken. De term kreeg 29,8 procent van de stemmen. In totaal werd er toen ruim 12.000 keer keer gestemd op de twintig woorden die Van Dale toen had genomineerd voor de verkiezing. De organisatoren hebben nu besloten het voortaan bij vijftien woorden te houden vanwege de overzichtelijkheid en ‘niet omdat we niet genoeg woorden hadden’.

De keuzewoorden van dit jaar zijn allemaal niet eerder genomineerd. Daarom kun je nu wel stemmen op wappiegeluid, maar niet op viruswappie, dat vorig jaar 10,6 procent van de stemmen vergaarde. De winnaar van 2021 wordt op 21 december bekend.