Stroomuitval Ierland en problemen voor reizigers door storm Barra

In onder meer Dublin, Cork, Kerry en Limerick zijn stroomkabels geknapt. Ook het vliegverkeer is ontregeld. Sky News meldt dat vanuit Cork vluchten zijn geschrapt naar onder meer Amsterdam, Birmingham, London and Lanzarote.

Verder zijn meerdere veerdiensten stilgelegd, zoals de dienst van Stena Line vanuit het Ierse Rosslare naar Frankrijk. In Schotland rijden geen treinen tussen Stranraer en Girvan vanwege ‘extreem weer’ en rijden er vanaf 15.00 uur minder treinen tussen Dundee en Aberdeen.

Volgens Weer.nl is Barra een zwaardere storm dan Arwen, die het Verenigd Koninkrijk ruim een week geleden trof en veel schade veroorzaakte. Windvlagen kunnen snelheden tot 150 kilometer per uur bereiken.