OMT: kijk naar testplicht voor reizigers uit bepaalde landen

Het kabinet zou moeten onderzoeken of er een testverplichting kan worden opgelegd aan reizigers uit landen waar een zorgwekkende virusvariant rondwaart. Dat adviseert het Outbreak Management Team (OMT).

Als er meer testen worden gedaan bij mensen die terugkeren uit landen met een zogenoemde Variant of Concern (VOC), komt dat het onderzoek naar de nieuwe Omikron-variant ten goede, stelt het OMT. Dat is ‘van groot belang voor de nationale en internationale bestrijding’.

Reizigers uit landen met een VOC worden nu al geadviseerd om bij aankomst op Schiphol een test te doen,maar volgens met OMT ‘zijn er zorgen over de mate van opvolging’ van dat advies. ‘Personen die geen interesse hebben in een test kunnen deze nu afwijzen en zonder getest te zijn doorreizen in Nederland.’

Voor een aantal Afrikaanse landen geldt momenteel al een dubbele testverplichting voor vertrek, vanwege de opkomst van de Omikron-variant. Het gaat om Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibië, Nigeria, Zimbabwe en Zuid-Afrika.