Duitse industrie produceerde meer in oktober

De Duitse industrie heeft in oktober meer geproduceerd dan een maand eerder. Zo werden er aanzienlijk meer auto’s en andere voertuigen gebouwd, meldt het Duitse statistiekbureau Destatis. Ook van andere kapitaalgoederen zoals bijvoorbeeld machines en andere zaken die meer dan tien jaar meegaan werd de productie opgevoerd. Ten opzichte van oktober vorig jaar ligt de productie van de Duitse industrie nog wel iets lager.

De industriële productie groeide met 2,8 procent, ruim meer dan de 1 procent groei waar economen in doorsnee op hadden gerekend. Ook het cijfer van september werd naar boven toe bijgesteld zodat er in die maand nu slechts een afname van 0,5 procent werd gemeten.

De productie van de Duitse industrie verloopt zeer grillig. Dat heeft deels te maken met de chiptekorten in met name de auto-industrie waardoor fabrieken soms enige tijd stil komen te liggen of niet op maximale capaciteit kunnen produceren. Ook andere grondstoffen en producten zijn soms moeilijk te krijgen, mede door transportproblemen.

Economen van ING noemen de opleving van de Duitse industrie een goed teken, maar zijn nog niet overtuigd dat die aanhoudt. De problemen in de leveringsketen blijven de industrie namelijk nog zeker tot ver in 2022 plagen. Voor de Duitse economie is de industrie zeer belangrijk. Zeker aangezien consumenten door de hoge energieprijzen en gestegen inflatie minder uitgeven. Daardoor stijgt het risico op een krimp van de Duitse economie dit kwartaal, menen de kenners van ING.