Google Pay-app beschikbaar in Nederland

De betaalapp Google Pay van techconcern Google is ook beschikbaar in Nederland. Tot nu toe was de applicatie alleen via de apps van een aantal banken voorhanden, nu kan iedereen deze downloaden.

Met Google Pay kan volgens Google worden betaald in onder andere winkels, op websites en bij apps zonder gebruik te hoeven maken van bankpassen of contant geld. In de app kan ook een creditcard worden toegevoegd of een bankpas van financiële instellingen die de app ondersteunen. Dat zijn tot nu toe ABN AMRO, Adyen, Bitpanda, Bunq, Curve, iCard, Monese, N26, PayrNet, Revolut, Swan, Viva Wallet, Wise en ZEN.COM.

Ook kan Google Pay kortings- en bonuskaarten bewaren. Mocht een consument de telefoon kwijtraken, dan kan de app op afstand worden geblokkeerd en preventief kunnen alle gegevens worden verwijderd. Daarbij is het niet nodig om de bankpas of creditcard te blokkeren, aldus Google.

Google Pay begon in 2015 in de Verenigde Staten en is ook in veel andere landen beschikbaar, waaronder een groot deel van Europa. De vergelijkbare dienst van Apple die gebruikt wordt op iPhones, Apple Pay, is circa twee jaar beschikbaar in Nederland.