Japans oliebedrijf Inpex koopt belangen in Nederlandse windparken

Het Japanse oliebedrijf Inpex heeft belangen gekocht in twee Nederlandse windparken op zee. De Japanners kopen de helft van het windpark Luchterduinen voor de kust tussen Noordwijk en Zandvoort. Ook neemt Inpex 15 procent van het windpark Borssele III/IV voor de Zeeuwse kust over. Financiële details zijn niet verstrekt.

Inpex neemt de belangen over van het eveneens Japanse Mitsubishi, een van de twee eigenaren van energiebedrijf Eneco. Via Eneco houdt Mitsubishi alsnog belangen in beide windparken. Het energiebedrijf heeft de andere helft van Luchterduinen in handen en heeft een belang van 10 procent in Borssele III/IV. Van dat windpark zijn onder meer ook olie- en gasbedrijf Shell en baggeraar Van Oord mede-eigenaar.

Inpex wil met de overname een grotere rol in Europa gaan spelen op het gebied van hernieuwbare energie. Het bedrijf richt zich op dat vlak vooral op windparken op zee en geothermische energie.