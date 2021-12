WHO adviseert tegen inzet plasmatherapie bij behandeling Covid-19

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft dinsdag geadviseerd tegen de inzet van plasmatherapie voor de behandeling van coronapatiënten met milde of matige symptomen. In het Britse medische tijdschrift British Medical Journal zegt de WHO dat ‘huidig bewijs aantoont dat de overlevingskans niet toeneemt en dat de noodzaak voor medische beademingsapparaten niet afneemt’ wanneer een patiënt plasmatherapie heeft ondergaan. Bovendien is de behandelmethode duur en tijdrovend.