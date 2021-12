CBS meldt cijfers over inflatie in november

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dinsdag met cijfers over de inflatie in Nederland in november. Vorige week schatte het Europese statistiekbureau Eurostat al in dat het leven in ons land afgelopen maand 5,6 procent duurder was geworden in vergelijking met een jaar eerder, wat het hoogste inflatiecijfer in 24 jaar is. Vooral de sterk gestegen energieprijzen dragen daaraan bij.