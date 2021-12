Onderhandelingen ziekenhuizen en verzekeraars verlopen moeizaam

De onderhandelingen tussen ziekenhuizen en verzekeraars over de contracten voor volgend jaar verlopen zeer moeizaam. Sommige hospitalen denken pas begin volgend jaar tot overeenstemming te komen, anderen verwachten helemaal niet tot een deal met een deel van de verzekeraars te komen, meldt BNR op basis van een rondgang langs ziekenhuizen in Nederland.

Wim van Harten van het Rijnstate Ziekenhuis zegt het gevoel te hebben dat verzekeraars geen rekening houden met de situatie waarin ziekenhuizen verkeren door corona, omdat ze aandringen op bezuinigen die oplopen tot 30 miljoen euro. ‘Dat is echt alsof je van een andere planeet komt.’ Hij denkt pas in het eerste kwartaal 2022 alle contracten rond te hebben. ‘De kans bestaat dat de rekening dan langs de patiënt loopt en dat is zeer ongewenst. Dan kan het zijn dat de factuur niet zomaar automatisch naar de zorgverzekeraar gaat en dat kost veel tijd, moeite en energie om dat op te lossen.’

‘Op basis van de voorstellen die nu voorliggen verwachten we dat we er niet met alle zorgverzekeraars uit gaan komen’, laat het Deventer Ziekenhuis in een reactie weten aan BNR. Ook Isala Ziekenhuis en Medisch Centrum Leeuwarden spreken die vrees uit. Medisch Spectrum Twente heeft nog geen contracten afgesloten en Universitair Medisch Centrum Groningen heeft met uitzondering van meerjarenafspraken met sommige verzekeraars nog geen overeenstemming bereikt voor volgend jaar.

Zorgverzekeraars spreken van complexe gesprekken. ‘De afgelopen twee jaar, het jaar dat corona uitbrak en het jaar daarna, werkten we daarvoor bij uitzondering met gezamenlijke regelingen waardoor we de financiële impact van corona gelijk konden verdelen en de toegang tot zorg voor verzekerden konden waarborgen’, schrijft Zorgverzekeraars Nederland. De ACM liet eind oktober weten dat wat haar betreft 2021 het laatste jaar is met bijzondere regelingen.